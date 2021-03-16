2 milyon maske, 100 binin üzerinde gıda kolisi dağıtıldı

Dünya geneline yayılan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını 11 Mart 2020'de Türkiye'de de görülmeye başlandı.İlk vakanın görülmeye başlandığı andan itibaren tedbirlerini alma noktasında adeta seferberlik ilan eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başlayarak vatandaşların maskeye ulaşmasını kolaylaştırdı.Şehrin genelinde halkın yoğun olarak kullandığı, insan sirkülasyonunun fazla olduğu bölgelerde, şehir içi toplu taşıma araçlarında ve daha birçok alanda dezenfeksiyon çalışmaları yürüterek vatandaşların salgından minimum düzeyde etkilenmeleri sağlandı.Alo 153, Beyaz Masa ve Whatsapp hattı ile sosyal medyadan vatandaşlar tarafından iletilen çağrı ve mesajlara anında yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da örnek bir çalışma performansı sergileyerek salgınla mücadelede etkin bir rol üstlendi.Salgın sürecinin Şanlıurfa'da en az hasarla atlatılması için vatandaşlara Zabıta araçlarından, cami hoparlörlerinden sürekli olarak 'Evde Kal' çağrısı yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmemek adına yardım ve desteklerine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürdü.

2 MİLYON MASKE, 100 BİN'İN ÜZERİNDE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt ve üst yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte 2 milyona yakın ücretsiz maske dağıtımı yaparken binlerce ev ve işyerini dezenfekte etti. Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştiren ekipler kurulan araç istasyonlarında 48 bin aracın dezenfekte edilmesini sağladı. Büyükşehir ayrıca tüm ilçelerde yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine 100 bin gıda kolisi ile binlerce hijyen kiti ulaştırdı.

HAFTA SONU KISITLAMALARI HİZMET ATAĞINA DÖNÜŞTÜ

Salgın nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan 13 İlçede hizmetlerini sürdürürken diğer yandan sokak hayvanlarına yönelik şehir merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalara yem, su ve mama bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kontrollü Normalleşme' çağrısının ardından Türkiye haritasında en az riskli il olarak belirtilen ve mavi renkle gösterilen Şanlıurfa'da durum tersine dönmesin diye çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek sağlık çalışanlarının ağır yükünü hafifletmeye çalışıyor.