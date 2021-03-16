Son dakika haberi: 20 milyon liralık yasa dışı bahis baskınında şok detaylar! Kripto para borsası...

Edinilen son dakika bilgisine göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da bir yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasını sağlayan ve banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon lira para trafiği tespit edilen çete üyelerinden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin farklı kripto para (Bitcoin) borsalarına para aktararak işledikleri suçun izinin sürülmesini engellemeye çalıştıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 cep telefonu, 14 sim kart, bir hafıza kartı, üç harici disk, iki ruhsatsız tabanca, 23 bin 500 lira ve üç bin dolar nakit para ele geçirildi. Beş firari şüpheli ise aranıyor.