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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: 20 milyon liralık yasa dışı bahis baskınında şok detaylar! Kripto para borsası...
Giriş Tarihi: 16.3.2021 08:42 Son Güncelleme: 16.3.2021 08:48

Son dakika haberi: 20 milyon liralık yasa dışı bahis baskınında şok detaylar! Kripto para borsası...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: 20 milyon liralık yasa dışı bahis baskınında şok detaylar! Kripto para borsası...

Son dakika haberi: ’da 20 kişilik yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon lira para trafiği tespit edilen 15 çete üyesi yakalandı. Çete üyelerinin işledikleri suçun izinin sürülmesini engellemek için elde ettikleri haksız kazancı farklı kripto para () borsalarına aktardıkları saptandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da bir yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasını sağlayan ve banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon lira para trafiği tespit edilen çete üyelerinden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin farklı kripto para (Bitcoin) borsalarına para aktararak işledikleri suçun izinin sürülmesini engellemeye çalıştıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 cep telefonu, 14 sim kart, bir hafıza kartı, üç harici disk, iki ruhsatsız tabanca, 23 bin 500 lira ve üç bin dolar nakit para ele geçirildi. Beş firari şüpheli ise aranıyor.

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Son dakika haberi: 20 milyon liralık yasa dışı bahis baskınında şok detaylar! Kripto para borsası...
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