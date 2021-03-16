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Giriş Tarihi: 16.3.2021 10:25 Son Güncelleme: 16.3.2021 10:40

25 zehir taciri yakalandı! Şafak baskınında böyle gözaltına alındılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
25 zehir taciri yakalandı! Şafak baskınında böyle gözaltına alındılar

’da 25 uyuşturucu satıcısı eş zamanlı şafak operasyonunda yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu polis kameralarına yansıdı.

25 zehir taciri, şafak baskınında böyle yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul’da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

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25 zehir taciri yakalandı! Şafak baskınında böyle gözaltına alındılar
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