25 zehir taciri yakalandı! Şafak baskınında böyle gözaltına alındılar

İstanbul'un Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu polis kameralarına yansıdı.
25 zehir taciri, şafak baskınında böyle yakalandı | Video
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
İstanbul’da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video