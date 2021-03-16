65 yaş ve üstü vatandaşlara cami avlusunda Kovid-19 aşısı yapılıyor

İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda pilot ilçelerden Bahçelievler'de, her gün farklı bir cami avlusunda oluşturulan aşılama noktasında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılıyor. Hakan Bahadır, bir haftada 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 65-70'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini söyledi.

AŞILAMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Covid-19 ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlıların camideki aşılama işlemlerine devam edildi. Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum, Aksa Camisi bahçesinde öğle vakti gerçekleştirilen aşılama çalışmasına katıldı.

Cami cemaatinden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, kayıtlarını yaptırdıktan sonra sıra beklemeden aşılarını oldu. Bazı vatandaşların da belediye araçlarından yapılan anonsları duyarak aşılama noktasına geldiği görüldü. Aşı olan vatandaşlara Bahçelievler Belediyesince hijyen paketi hediye edildi.

BAŞKAN HAKAN BAHADIR'DA İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI

Aynı zamanda doktor olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da burada ikinci doz aşısını vurundu. Bahadır, sırası gelip de aşı olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşmayı amaçladıklarını belirtirken, hiçbir vatandaşın söz konusu hastalığa yakalanmasını istemediklerini dile getirdi. Bir haftadır süren uygulama ile ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 65-70'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini vurgulayan Bahadır, tüm vatandaşlara aşı olmalarına yönelik çağrı yaptı.