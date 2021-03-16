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7 ilçede yasadışı bahis operasyonu, çok sayıda gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yasadışı bahis oyunlarında para transferlerine aracılık ettiği belirlenen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 16.3.2021 07:29 Son Güncelleme: 16.3.2021 07:57 ABONE OL
7 ilçede yasadışı bahis operasyonu, çok sayıda gözaltı
Yasadışı bahis oyunlarını takibe alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oyunlarında para transferlerine aracılık yapan 20 şüpheliyi belirledi. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler,Sultangazi, Eyüpsultan, Kağıthane, Üsküdar, Bahçelievler, Silivri ve Fatih'te 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

PARA TRANSFERİNE ARACILIK
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin yasadışı bahis oyunlarında dönen paranın transferine aracılık ettikleri öğrenildi.
Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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7 ilçede yasadışı bahis operasyonu, çok sayıda gözaltı
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