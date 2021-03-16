Haberler Yaşam Haberleri 7 ilçede yasadışı bahis operasyonu, çok sayıda gözaltı

7 ilçede yasadışı bahis operasyonu, çok sayıda gözaltı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yasadışı bahis oyunlarında para transferlerine aracılık ettiği belirlenen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.