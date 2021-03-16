Alkollü yayaya çarpıp ölümüne neden oldu! O kadını kırık ayna ele verdi

Kaza 14 Mart gecesi Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa Demir'e yolun karşısına geçerken otomobil çarptı ve kaçtı. Kazayı gören bir kişi hemen polisi aradı. Olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve 3,7 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa Demir kurtarılamadı.

DİKİZ AYNASI KIRILDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza sırasında aracın dikiz aynasının kırıldığını belirledi. Kırık ayna parçasından yola çıkan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden 01 AFN 937 plakalı otomobilin aynasının olmadığını tespit etti. Ekipler, aracı merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halindeyken buldu.

CANLIYA ÇARPSAM DURURDUM

Aracın sürücüsü Pınar Ağır gözaltına alındı. Ağır'ın ifadesinde "Aracın sol kısmından 'pat' diye bir ses geldi. Sol tarafıma baktığımda bir şey göremedim. Ancak dikiz aynamın yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine yol kenarındaki yön levhası ya da tabelaya çarptığımı düşündüm ve durmayıp yola devam ettim. Bir canlıya çarptığımı düşünmedim. Böyle bir şey olsaydı kesinlikle durup, yardım ederdim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Pınar Ağır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.