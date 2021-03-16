Antalya'da 2 bin 500 polisle dev uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ın bizzat yönettiği operasyona 318 ekipten oluşan 2 bin 500 polis katıldı. Polis ekipleri şüphelilere ait 250 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel harekat timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri operasyon yapılan noktalarda ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.