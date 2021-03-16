Antalya’da aile faciası: 4 ölü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi silah vurularak öldürülmüş bulundu. Edinilen bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları dün 22.00 sıralarında eve geldi. Ancak kapıyı açamayınca, durumu polise bildirdiler. Çilingir yardımıyla villaya giren polisler, aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, ailenin erkek çocuğunun, anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.