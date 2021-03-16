Arkadaşlarını bıçaklayan kişiyi döverek öldürdüler

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 zanlı tarafından darp edildiği öne sürülen İlyas Filiz hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (41) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Akın'ı karnından bıçakla yaraladığı iddia edilen Filiz, olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan bir süre sonra Akın'ın arkadaşları E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26) tarafından bir depoya götürülerek iple bağlanıp dövüldüğü ileri sürülen Filiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bıçakla yaralanan Akın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.