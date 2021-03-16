Askerdeki oğlun FETÖ’cü diye dolandırmaya kalktılar

Edinilen bilgiye göre, kendini astsubay olarak tanıtan dolandırıcı, oğlu da astsubay olan Şaban Ç'yi telefonla arayarak, oğlunun FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyledi.

Telefondaki dolandırıcı, hesaplarının FETÖ'nün kontrolünde olduğunu, bankadan 10 bin TL çekerek verdiği hesap numarasına göndermesini istedi.

Telaşa kapılan 61 yaşındaki baba Şaban Ç, bankaya giderek 10 bin lira çekmek istedi.

Polis olan diğer çocuğu babasına telefonla uzun süre ulaşamayınca dolandırılabileceği şüphesiyle Nevşehir emniyetini arayarak yardım istedi.

Şaban Ç'nin maaşını çektiği bankaya giden Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 10 bin TL çekmek üzere olan Şaban Ç'ye müdahale ederek dolandırılmasını önledi.

Kendilerinin gerçek polis olduğunu söyleyen ekipler, Şaban Ç'yi bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Ekipler, vatandaşların kendini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara itibar etmemelerini, gerçek polis, savcı ve askerin hiçbir zaman para istemeyeceğini söyledi.