Askerlik şubesi çalışma saatleri 2021- Askerlik şubesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Askerlik şubesi çalışma saatleri vatani görevini yerine getirecek olan, getirmek isteyen ve tecil, bedelli gibi işlemleri yaptırmak isteyen adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yukarıdaki işlemleri yaptırmakla birlikte terhis, celp gibi birçok işlem bu şubelerde kolaylıkla halledilebiliyor. Peki Askerlik şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Askerlik şubesi çalışma saatleri 2021!
Ülkemizde milyonlarca gencin vatani görevini yerine getirmek maksadıyla bir defalığına da olsa uğradığı yerlerden bir tanesi olan askerlik şubeleri, 1927 yılında kurulmuştur. Önceleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan teşkilat daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlanmıştır. 1970 yılından sonra ise tekrardan Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer almıştır. İstanbul'da Halıcıoğlu ve Maltepe şubesi, Ankara'da Mamak şubesi yoğunluk olarak dikkat çeken yerlerden birisi olurken; İzmir, Elazığ ve Bursa'daki şubeler bulundukları konum itibari ile askerlik yükümlüleri tarafından tercih edilmektedir.
Hafta içi 5 gün hizmet veren askerlik şubeleri sabah saat 8.30'da açılıp akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Öğle araları ise 12.00 ile 13.00 arasındadır.
Askerlik şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemekle birlikte, bayram ve resmi tatillerde de açık değildir.
Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da 0312 402 61 00'dır.
1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.