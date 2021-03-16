Atatürk Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımında sona gelindi. Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının dış cam takım işiyle birlikte yüzde 88'i tamamlanan AKM'nin iç mekânlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı kaydedildi. Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, bale çalışma salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.