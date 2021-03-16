ATV kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe İlçesine arkadaşları ile birlikte gelen Filistin'li tercüman Abdullah Malheresh(25) bindiği ATV ile arazide gezintiye çıktı. Malheresh, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı kullandığı ATV'nin hâkimiyetini kaybetti. Devrilen ATV'nin altında kalarak ağır yaralanan Malheresh'i görenler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan genci Başiskele Ovacık Mahallesinde hizmet veren özel bir hastaneye kaldırdı.

Talihsiz genç hastanede 4 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. İstanbul'da oturan Malheresh'in vefatını öğrenen yakınları üzüntüye boğulurken, cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından İzmit Kent Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.,