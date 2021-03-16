Avukatı bıçaklayıp kör etti, ‘Husumetim yok’ dedi

KONYA Akşehir'de, 5 ay önce tanınmamak için peruk takıp takip ettiği 30 yaşındaki avukat Asilcan Tuzcu'yu bıçaklayarak kör eden sanık Ferdi Öğüt'ün (35) "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Öğüt, "5 aydır neden tutukluyum bilmiyorum. Avukata karşı herhangi bir husumetim veya düşmanlığım yoktur" diye kendisini savundu. İddianamede, Ferdi Öğüt'ün sanık olarak yargılandığı davada, avukat Asilcan Tuzcu'nun Öğüt'ün husumetli olduğu tarafın vekili olarak görev yaptığı, Öğüt'ün, malvarlığına haciz koyduran Tuzcu'ya husumet beslediği" ifade edildi.