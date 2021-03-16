Baba ve kızı sobadan zehirlendi!

Kocaeli Gebze İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erkan K. (42) ve bebeği Azra K. (2) gece yattıkları odada sobanın sonmesi ile sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının durumu fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılan baba ve kızı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve kızın hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soryuşturma başlattı.