Balıkçıda patlama

Olay, 05.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkanında bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de işyerinde inceleme yaptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken patlama sebebiyle işyerindeki malzemeler çevreye saçıldı. İşyerinde büyük hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.