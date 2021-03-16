Balıkesir Bursa karayolunda zincirleme kaza

Balıkesir Bursa karayolu Demirkapı mevkiinde 4 aracık karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Bir otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Bir süre trafiğe kapanan karayolu kısa sürede açıldı.

Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı rampası yakınlarında yaşanan ve aynı yönde seyir eden 4 araç birbirine girdi. 10 HZ 525 plakalı araç önünde giden 10 BJ 354 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Onların arkalarında seyir halindeki Selim Y.'nin kullandığı 34 DMH 324 plakalı otomobil ile Tevfik S'nin kulandığı 77 ED 247 plakalı otomobiller ise direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun şarampole uçtu. 34 DMH 324 plakalı araçta bulunan Yavuz Y. ve Mehmet A. kaza sonucu otomobilin içinde şıkıştı. Yaralıların imdadına yetişen İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.