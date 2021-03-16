Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 Banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri günün ilk saatleri itibariyle araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sebebiyle pek çok kurum kapatılırken bazı kurumlarda çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Bunlardan para yatırma, çekme ve kredi gibi her türlü işlemlerin yapıldığı banka çalışma saatleri oldu. Bilindiği gibi, öğle arası vaktine denk gelmeden banka çalışma saatleri içerisinde işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki 2021 Banka çalışma saatleri nasıl? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Banka şubeleriyle alakalı olarak en çok merak edilen konuların başında 2021 çalışma saatleri geliyor. Haberimiz aracılığıyla, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, Denizbank , QNB Finansbank başta olmak üzere bankaların çalışma saatleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz…