Barış Pınarı bölgesinde iki okul daha onarıldı

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile birlikte Telabyad'a giden Vali Erin, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı VailHamdo, Baraka Cemiyeti, UmmahCare Foundation Cemiyeti ve Ensar İnsani Yardım Derneği yetkilileri ile öğrencilerin katıldığı törenle her iki okulun açılışı gerçekleştirildi.



Okulların açılış kurdelesini öğrencilere kestiren Vali Erin, okulların onarımına destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve teşekkür etti. İnsani yardım kuruluşlarının destekleriyle Barış Pınarı bölgesinde çok güzel hizmetler gerçekleştiğini kaydeden Vali Erin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." dedi.



Telabyad'daki 250 kadar okulun tamamının elden geçirileceğini, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Vali Erin, "Herhangi bir beklentimiz olmadan Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek, Suriyeli mazlum kardeşlerimizi terör örgütlerinin insafına terk etmeyeceğiz. Tüm bunları yaparken tek beklentimiz, Allah'ın rızasıdır. Bölgenin terörden temizlenmesi, Türkiye'nin ve Suriye'nin güven içerisinde olacağı bir ortamın tesisi ve teminidir." diye konuştu.



Her iki okulda da açılış sonrası sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin, öğrencilerle sohbet edip, sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen giysileri dağıttı. Öğrencilerle masa tenisi ve basket oynayan Vali Erin, okulların bahçesine fidan dikimi yaptıktan sonra, Şanlıurfa'ya döndü.

İKİ OKULUN ONARIMI YAKLAŞIK 790 BİN TL



Türkiye'nin kontrolünde bulunan Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn'da hayatın normale dönmesi için tüm kamu hizmetlerini kurumsal hale getirerek, sorunsuz şekilde hizmet vermesini sağlayan SUDKOM, eğitim öğretim altyapısını güçlendirmek amacıyla da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.





SUDKOM'un, Baraka Cemiyeti'nin desteğiyle başlattığı ve Ensar İnsani Yardım Derneği tarafından uygulanan tadilat çalışmalarıyla, 17 derslikli, 870 öğrenci kapasiteli Ayn Arus İlkokulu baştan sona yenilendi. Kapı, pencere, elektrik ve su tesisatları ile iç ve dış boyası yenilenen okulun çevre düzenlemesi de yapıldı. Tefrişatı Şanlıurfa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığınca tamamlanan okul için inşaat tadilatı için yaklaşık 350 bin TL harcayan dernek, okuldaki öğrencilerin tamamına kıyafet de aldı.



SUDKOM'unUmmahCare Foundation Cemiyeti'nin desteği ve Ensar İnsani Yardım Derneği vasıtasıyla yenilediği bir okul da, daha önce önünde bombalı aracın patlatılması sonucu hasar gören 13 derslikli Hasan İsa İlkokulu oldu.



Telabyad merkezinde 600 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Hasan İsa İlkokulunun da kapı, pencereleri, elektrik ve su tesisatı, zemin döşemesi, iç dış boya ve çevre düzenlemesi yapıldı. Dernek tarafından yaklaşık 440 bin TL harcanarak onarılan okulun tefrişatı Şanlıurfa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanarak, bölge halkının hizmetine sunuldu.