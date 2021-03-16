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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:46

Başkan Ekinci’den pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Ekinci’den pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi

Belediye Başkanı Salih Ekinci, pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı Zabıta ekiplerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelindeki pazar yerlerinde ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için büyük emek harcayan Zabıta ekiplerine bir takdir de Belediye Başkanı Salih Ekinci'den geldi.

Zabıta Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, personellere başarı belgelerini şehir dışında bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin adına Zabıta Müdürü Mithat Kemal Alay verdi.Müdür Alay, başarılı performanslarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür ederek, tüm zabıtalar adına Emine Gezgin ve Zehra Beyaz'a teşekkür belgesi takdim ederek, başarılar diledi.Arkadaşları adına teşekkür belgesi alan Gezgin ve Beyaz, nazik düşüncelerinden dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti.

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Başkan Ekinci’den pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi
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