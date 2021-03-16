Başkan Yüce: Sakarya ile Gaziantep arasındaki bağ güçlenecek

Sakarya'ya bir dizi ziyaret için gelen Gaziantep Valisi Davut Gül ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret programına TÜRASAŞ ziyareti ile başlayan Gaziantep heyeti Sakarya Valiliği ziyareti sonrası Büyükşehir Belediyesine konuk oldular. Başkan Ekrem Yüce'nin karşıladığı heyette Vali Çetin Oktay Kaldırım da yer alırken gerçekleştirilen buluşmaya Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Sakarya'nın ciddi bir tarım ve sanayi altyapısına sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, milli hazine kenevir projesiyle Sakarya'da üretilen kenevirlerden elde edilen ürünleri Gaziantep heyetine tanıttı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Geldiğimiz andan itibaren çok güzel bir misafirperverlik örneğine şahit olduk. Gazi şehrimiz Antep ile Sakarya'mız milli şuur aidiyeti olarak birbirine çok benzeyen iki şehir. Bugün çok önemli bir gelişme için buradayız. Milli tren yapıyoruz. Bu milli trenimizi de milli ve yerli teknolojimizle yapıyoruz. Bu konuda Çin, İspanya ve Güney Kore ile yarıştık ve Sakarya'da yapılmasına karar verdik" dedi.

Şahin, "Bizler milli teknoloji hamlesine destek olmak buna vesile olmaktan çok onur duyuyoruz. Sakarya ile kardeş şehiriz. Bundan sonra daha çok bir araya gelecek ve daha çok iş birliklerine imza atacağız. Sakarya'da tarım ve sanayinin yanı sıra ciddi bir turizm altyapısı var. Pandemi sonrası turizm çeşitliliği arttı. Karavan ve doğa turizmi daha çok tercih ediliyor. Bu turizmde Sakarya'da ve Gaziantep'te var. İnşallah turizm altyapımızı güçlendirecek iş birliklerini gerçekleştiririz. Misapirverliklerinden dolayı başta Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm Sakarya halkına teşekkür ederim" diye konuştu.

Nazik ziyaretlerinden ötürü Gaziantep heyetine teşekkürlerini sunan Başkan Ekrem Yüce, "Gazi şehrimiz Gaziantep'i seviyoruz. Sakarya'mızda sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sakarya'mız çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan bir şehir. 70 ayrı milletten insan şehrimizde huzur içinde yaşamaktadırlar. Bu durum şehrimizde bir kültür mozaiği oluşmasına olanak sağlıyor. Şehrimiz sanayi ve tarım alanlarında önde gelen şehirlerden bir tanesidir. Dünyaya en çok ayva ihracatı yapan şehiriz. Şehrimizde birçok uluslararası ticaret yapan sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Yalnız sanayi ve tarım da değil turizm alanında da çok önemli bir yere sahibiz. Birçok doğal güzelliğe sahip olan şehrimizde turizm potansiyelimiz günde güne artmaktadır" diye konuştu.



Başkan Yüce, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını da yürütmektedir. Gaziantep ile Sakarya'mızın ortak bir sorunu var. Bu hususta Sayın Başkanımız Şahin'den destek istiyoruz. Bu sorun maliye paylarının adaletsiz dağıtımı. Ciddi manada bu konuda görüşmeler gerçekleştiriliyor. Çalışmalar yapılıyor. Başkanımızın bürokrasi olan kuvvetli bağı sayesinde bu sorunu çözüme kavuşturacağından eminiz" dedi.

Yüce, "Sayın Başkanıma bu konudaki gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" diyerek ortak sorunun çözümü için destek istedi. Başkan Şahin ise, "Çok önemli bir konu bütçe yönetimi. Cumhurbaşkanımız bizlere bütçeyi, zamanı ve bilgiyi iyi yönetirseniz güçlü bir yerel kalkınma sağlarsınız demişti. Bizlere Ankara'dan gelen kişi başı gelir dağıtımının denkleminde bir adaletsizlik var. Bu konudaki raporlarımızı hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu sorunu çözeceğiz ve adaletli bir kalkınmayı hep birlikte sağlamış olacağız. Bu konunun yürekten takipçisiyiz" diye konuştu.