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Giriş Tarihi: 16.3.2021 18:45

Berberin müşterilerine silahlı saldırı düzenlendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Berberin müşterilerine silahlı saldırı düzenlendi

’de bir berber dükkanına gelen saldırgan üç kişiye kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan müşteriler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralıların yakınları saldırganın otomobilini kullanılmaz hale getirdi.

Berbere silahlı saldırı olayı dün saat 15.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan berberde meydana geldi. Berbere otomobille gelen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan Tolga T., Sait Y. ve Muhsin M.'ye ateş etti. Ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bacaklarından yaralandıkları belirtilen yaralılar, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerine arabası ile gelip yaya olarak kaçınca Olayı haber alan yaralı yakınları ise saldırganın otomobiline zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Berberin müşterilerine silahlı saldırı düzenlendi
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