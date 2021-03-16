Birde Nasıl Yazılır? TDK ile Birde Mi Bir De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden her gün milyonlarca insan bazı kelimelerin bitişik, ayrı ya da nasıl yazıldığını inceliyor. Bir de bağlacının da nasıl yazıldığı oldukça merak konusu. Bir de TDK doğru yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak ve yanlış yapmak istemeyenler detaylı bilgilere buradan ulaşabilirler. Peki, birde nasıl yazılır? TDK'ye göre bir de birleşik mi ayrı mı yazılır? İşte Türk Dil Kurumu'na göre birde bağlacının doğru yazımı…

BİR DE NASIL YAZILIR?

Günümüzde özellikle bağlaçların yazımı konusunda yanlışlar yapılmaktadır. Eğer sizde hata yapmadan bu bağlacın nasıl yazıldığını öğrenmek istiyorsanız Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bir de bağlacı doğru yazımını bu başlık altında inceleyebilirsiniz.

TDK BİRDE YAZIMI

Ek olarak birden fazla anlamına gelen bir de bağlacı ayrı yazılır. Türk Dil Kurumu'na göre bu bağlacın doğru kullanımı bir de şeklindedir.