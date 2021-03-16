Boşandığı eşini öldürmüştü! 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli İzmit İlçesinde 19 Ekim 2019 tarihinde 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Acar'ı öldüren tutuklu sanık Kerem Tuğrul hakkında, yargılandığı Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Tuğrul'a haksız tahrik altında kasten öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

ABONE MERKEZİNDE VURMUŞTU

İzmit İlçe merkezinde bulunan İZGAZ abone merkezinde, 19 Ekim 2019 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Kerem Tuğrul (44), 3 ay önce boşandığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe Acar'ı, İZGAZ'da sıra beklediği esnada kalabalık içinde silahla yaralayarak öldürdü. Olay sonrası güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen Tuğrul ise tutuklanarak cezaevine kondu.

24 YIL HAPİS

Olayla ilgili olarak Kocaeli 6. Ağır Mahkemesinde yargılanan Kerem Tuğrul'un önceki gün görülen davasında delillerin toplandığı belirtilerek sanıktan son sözü soruldu. Sanık Kerem Tuğrul mahkemede son beyanında, "Cinayeti tasarlasam silahı kurup mermiyi ağzına verirdim. Oraya öldürme düşüncesi ile gitmedim. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Önceki ifadelerimi tekrar ederim." dedi. Müşteki avukatları karar aşamasında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti Sanık Kerem Tuğrul hakkında suçu haksız tahrik altında işlediğine karar vererek 24 yıl hapis cezası verdi.