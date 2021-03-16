Botoks sonrası ölüm davasında sanığa tahliye

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde 9 Temmuz 2020'de yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz Solmazgül'ün ölümüne ilişkin biri doktor 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Anne Aysel Solmazgül "Bana iğneyi doktor olmayan ancak doktorla beraber olan Melik isminde kişinin vurduğunu kızım söyledi" diye konuştu. Mahkeme heyeti iddianamede "Uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmadan kalça dolgusu yaptığı" belirtilen ve 12 yıla kadar hapsi istenen pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. İddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikâyet edildiği bilgisine de yer verildi.