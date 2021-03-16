Bu acıya can dayanmaz! Cinayet gibi kaza

Antalya'da meydana gelen kazada A.İ. K yönetimindeki servis minibüsü çöp konteynırına çarpması sonucu konteynır savrularak kaldırımda yürüyen Elvan – Türkan Balçı çiftine vurdu. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Türkan Baycı (50), hayatını kaybederken eşinin bacağı kırıldı. Akıllara durgunluk veren Kepiz ilçesi Serik Caddesi Altınoava tali yolda meydana geldi. Karı koca esnaf olan Elvan – Türkan Balcı çifti önceki gün araçlarını bakımı için otomobillerini servise bıraktı. Ardından yakındaki alış-veriş merkezine gitmek için kaldırımdan birlikte yürümeye başladı.

KALDIRIMDA ÇÖP KONTEYNIRI ÇARPTI

Bu sırada A,İ.K. yönetimindeki servis minibüsü çöp konteynırına çarptı. Çarpmanı etkisiyle savrulan konteynır yolda yürüyen Elvan – Türrkan Balcı çiftine çarptı. Karı koca hastaneye kaldırıldı. Başından darbe alan bir çocuk annesi Elvan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elvan Balcı ise kazayı kırıklarla atlattı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından anne Türkan Balcı'nın cenazesi alınışı sırasında yakınları sinir krizi geçirdi, Yaşananlara isyan eden cenaze yakınları güçlükle sakinleştirildi. Kazanın cinayetten beter olduğunu belirten Balcı çiftinin tek çocukları oğul Burak, "Bu nasıl bir kaza aklım almıyor. Cinayetten beter. Annem dünyanın en iyi kalpli insanı idi. Bu acıya can dayanmaz" diyerek sürücüden şikayetçi ve davacı olduklarını söyledi. Türkan Balcı Manavgat ilçesinde sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi Kazanın ardından sürücü A,İ,K tutuklanırken polisin servis minibüsünün plakasını sır gibi saklaması dikkat çekti.