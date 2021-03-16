Bursa’da iki aile arasında otopark kavgası

Merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap mahallesinde yaşayan iki aile arasında araç park yeri meselesi yüzünden daha önce bir tartışma yaşandı. Tekrar karşılaşan İki aile, yine park meselesi yüzünden tartışmaya başladı.İddiaya göre, 3 kişi, tartıştıkları kadına ve kocasına fizikî saldırıda, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuklarına ise psikolojik şiddette bulundu. Mağdur olduklarını iddia eden karı koca, 3 kişinin kendilerini bu mahallede barındırmayacaklarını, yaşatmayacaklarını söylediklerini iddia etti. Tartışma karakolda son bulurken, 2 aile birbirinden şikâyetçi oldu.

KORUMA KARARI İSTEDİ



Olayın ardından büyük tedirginlik yaşadığını belirten Ayşen Y., "Evimin önünde bana, çocuğuma saldırıda bulundular, daha önce de eşimi darp etmişlerdi. Rapor aldık. Tartışma sırasında 'Sizi burada barındırmayacağım, yaşatmayacağım' gibi tehditlerde bulundular. Bana ve eşimize fizikî, ama çocuğuma psikolojik şiddet uygulandı. Çocuğuma ve kendime koruma kararı çıkartmak istiyorum, ben işteyim, ama çocuğum evde. Bu yüzden çok tedirginim'' diye konuştu.