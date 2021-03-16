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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:24

’da iki aile arasında otopark kavgası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da iki aile arasında otopark kavgası

’da iki aile arasında otopark nedeniyle çıkan kavgada gergin anlar yaşandı. 3 yaşındaki çocuğun yanında eşine saldırıldığını ifade eden eş, saldırgan aileden şikayetçi oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap mahallesinde yaşayan iki aile arasında araç park yeri meselesi yüzünden daha önce bir tartışma yaşandı. Tekrar karşılaşan İki aile, yine park meselesi yüzünden tartışmaya başladı.İddiaya göre, 3 kişi, tartıştıkları kadına ve kocasına fizikî saldırıda, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuklarına ise psikolojik şiddette bulundu. Mağdur olduklarını iddia eden karı koca, 3 kişinin kendilerini bu mahallede barındırmayacaklarını, yaşatmayacaklarını söylediklerini iddia etti. Tartışma karakolda son bulurken, 2 aile birbirinden şikâyetçi oldu.

KORUMA KARARI İSTEDİ

Olayın ardından büyük tedirginlik yaşadığını belirten Ayşen Y., "Evimin önünde bana, çocuğuma saldırıda bulundular, daha önce de eşimi darp etmişlerdi. Rapor aldık. Tartışma sırasında 'Sizi burada barındırmayacağım, yaşatmayacağım' gibi tehditlerde bulundular. Bana ve eşimize fizikî, ama çocuğuma psikolojik şiddet uygulandı. Çocuğuma ve kendime koruma kararı çıkartmak istiyorum, ben işteyim, ama çocuğum evde. Bu yüzden çok tedirginim'' diye konuştu.

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Bursa’da iki aile arasında otopark kavgası
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