2021 CarrefourSA çalışma saatleri: Carrefour saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri!

Carrefour çalışma saatleri her gün binlerce müşterisini ağırlayan market zinciri ile ilgili olarak en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Sabancı Holding ile ortaklığı sonucunda Türkiye pazarında yerini alan marketin özellikle içerisinde çok çeşit barındırıyor olması da dikkat çekiyor. Peki, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Carrefour saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri ile açılış kapanış saatine dair detaylar…

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Carrefour marketler her gün binlerce müşterisini ağırlarken Türkiye'de en çok alışveriş yapılan market zincirleri arasında yerini alıyor. Sıkça tercih edilmesinin en büyük nedeni ise çeşitli markalara ev sahipliği yapıyor olması. Bu kapsamda marketten alışveriş yapan vatandaşlar Carrefour açılış ve kapanış saatlerine dair detayları merak ediyor…

CARREFOUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

CARREFOUR hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

CARREFOUR Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.