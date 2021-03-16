CİMER’e gelen ihbarla yakayı ele verdiler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesindeki bir apartman dairesinde yüksek seviyede müzik ve kadın seslerinin geldiği yönünde CİMER'e gelen ihbar üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, binanın giriş kapısının kilitli olduğu ve kamera sistemi ile girişin izlendiğini belirledi. Fiziki takibe başlayan polis, binaya gelen bir müşteri ile içeri girdi. Bahse konu apartman dairesine giren polis, 3 odada kumar masaları ve iskambil kağıtları ile karşılaştı. İçeride bulunan 2'si kadın 9 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymamak' maddesinde idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu Mustafa Ç. hakkında da "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.



Bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart arasındaki vaka tablosuna göre Konya'da her 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 203,91 oldu. Kentte bir önceki hafta bu sayı 150,98'di.