Cinayetten sonra kafa karıştıran kaçış rotası! Polis 350 kamerayı inceleyip buldu

Hazım Özsu'yu yaptığı radyo programında dini değerlere ve peygambere hakaret ettiği gerekçesi ile öldürdüğünü belirten 45 yaşındaki Halil Nalcacı'nın arkasında iz bırakmamak için takip ettiği kaçış rotası, 350 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünün tek tek izlenmesiyle çözüldü.





"GELECEĞİNİZİ BİLİYORDUM"



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Cep telefonunu kapatıp evde bırakan zanlının, olay yerine sadece 8 kilometre ve 18 dakika mesafedeki evine, izini kaybettirmek için 2 saatte 6 farklı ticarî araç kullanarak gittiğini belirlendi. Evine girdiği ana kadar zanlının kameralardan izini süren polis, Halil Nalcacı'yi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Kapıyı çalan polis ekiplerini karşısında gören Halil Nalcacı, "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu.