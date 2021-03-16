Çocuğa şiddete suç duyurusu

Adapazarı'nda özel bir kreşe 5.5 yaşındaki oğlu Musap ile kızı Asel'i gönderen baba Tümay Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarını kreşe almaya gittiğinde başını tutan oğlunun acı duyduğunu söylediğini anlattı. ilk etapta oğlunun düştüğünü düşündüğünü, yoldayken birkaç kez daha başına ne olduğunu ısrarla sorduğunu ifade eden Uzun, "Sonradan 'Başım çok acıyor.' diyerek ağlamaya başladı. Bu esnada 3,5 yaşındaki kızım Asel, 'Baba öğretmen itti' dedi. O zaman şüphelendim. Oğlumun kreşte düştüğünü, çok şiddetli çarptıysa doktora götüreceğimi, bu nedenle kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Müdür olayları bilmediği için izlemem için onay verdi. Kamera görüntülerini darbeden öğretmen ve yanında bir kişiyle izledik. Maalesef bu üzücü görüntülere ulaştık" diye konuştu. İHA