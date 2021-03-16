Çocuklar sevimli çöp konteynerlerini çok sevdi

Kocasinan bölgesindeki okullara yerleştirilen çöp konteynerlerini yaygın hale getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklara çevre bilincini aşılamak için çöp konteynerlerini daha sevimli hale getirdiklerini söyledi. Şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık" dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Kocasinan Belediyesi tarafından bölgedeki okullara yerleştirilen resimli çöp konteyner çalışmalarından memnun olduğunu belirten öğrenci İkranur Özhan (13) "Bu uygulama çok güzel olmuş. Çocuklar, daha önce çöpleri çöp kutularına atmıyordu. Ama böyle çöp konteynerleri sevimli olunca onlarda merak uyandırdı ve çöpleri çöp kutuların içine atmaya başladılar" dedi.