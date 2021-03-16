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Giriş Tarihi: 16.3.2021 23:24 Son Güncelleme: 16.3.2021 23:24

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Mart AFAD ile listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Mart AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif durumdaki fay hatlarının yer aldığı ülkemizde olayları meydana geliyor. ve 'nde meydana gelen şiddetli depremlerin ardından listelerinden son dakika deprem verilerine erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla bilgi edinmeye çalışıyor. 17 Mart AFAD ile son depremler listesi verileri ve diğer tüm detaylar…

Deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. En son Konya ve İzmir illerimizde meydana gelen şiddetli depremler sonrasında son depremler listesi verileri yakından takip edilirken yurtta ve dünyada yaşanan en son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

17 Mart AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Mart AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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