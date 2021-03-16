Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 17 Mart AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. En son Konya ve İzmir illerimizde meydana gelen şiddetli depremler sonrasında son depremler listesi verileri yakından takip edilirken yurtta ve dünyada yaşanan en son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

17 Mart AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;