DMD'li Rıdvan'ın hayali Başkan Erdoğan ile tanışmak

Canan- Sait Çağırgan çiftinin iki çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Rıdvan Çağırgan, ağır kas erimesi olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı geçiriyor. 9,5 yaşına kadar yürüyüp koşabilen Rıdvan hastalığın ilerlemesi nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Hastalık yüzünden okul hayatı sonlanan Rıdvan mühendis olmak istediğini söyledi. Rıdvan'ın en büyük hayali hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile tanışıp çizdiği resimleri hediye etmek. Rıdvan, resim çizmeyi çok sevdiğini ve resim çizdikçe huzur bulduğunu ifade etti. Kişisel sergisini açmak isteyen Rıdvan, şu sıralar araba tasarımı üzerinde çalışıyor.

OĞLUM DA ABİM GİBİ ÖLMESİN

Multidisipliner kas hastalıkları merkezlerinin geliştirilmesini talep eden DMD hastaları ve yakınları yetkililere seslendi. Denizli'de yaşayan ve şehrinde DMD tedavi merkezi bulunmayan Çağırgan ailesi tedavi ve fizik tedavi almak için Ankara'ya gelen ailelerden sadece biri. Türkiye'de her ilde kas hastalık tedavi merkezi bulunmuyor. Bazı hastanelerin içinde birim olmasına rağmen uzman bulamadıklarından şikâyetçi olan hasta yakınlarından Hamide Salık (30), "Abimi 20 yıl önce bu hastalık yüzünden kaybettim ve şimdi oğlum da dayısı ile hastalığı taşıyor. Aynı acıları yaşamak istemiyorum. Oğlum Baturay şuan 4,5 yaşında yürüyebiliyor ama ilerde Rıdvan abisi ve dayısı gibi tekerlekli sandalyeye mahkûm olacak. Yurt dışında 50'li yaşlara kadar yaşayan, evlenen torun sahibi olan hastalar olduğunu biliyoruz. Bizim ülkemizde DMD'liler 20'li yaşlara kadar yaşıyor. Devlet büyüklerimizden solunum cihazı ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUM

"Hastalığım bana engel olmadı" diyen Rıdvan, "Hastalığı kafama takmadan hayatla barışık yaşamaya devam ediyorum. Yeteneklerim sayesinde hayatla barışık yaşıyorum. El sanatları ve resimle uğraşıyorum. 8 yıldır araba tasarımı yapıyorum. 2 yıl önce maket araba yaptım, çok ilgi gördü. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, hayranıyım ve onunla tanışmak istiyorum. Eşiyle birlikte resimlerini çizdim bu resimleri ellerimle takdim etmek istiyorum. Ülkemiz için yaptıklarından dolayı onunla gurur duyuyorum" dedi.

TEDAVİ MERKEZLERİ ARTIRILSIN

Canan Çağırgan (48) şöyle konuştu:

"Rıdvan 10 aylık bebekken hastalığını öğrendik, abisinde bu hastalık yok. Öğrendikten sonra zorlu bir süreç geçirdik. Devamlı fizik tedavilerle, rutin kontrollerle devem ettik. Rıdvan 9,5 yaşına kadar yürüdü. Denizli'de yaşadığımız için, tedaviye geldiğimiz zaman apart kiralıyoruz. Tedavilerimiz bazen 3 ay kadar sürebiliyor. Türkiye'nin her yerinde tedavi merkezlerinin açılmasını istiyoruz. Medikal ihtiyaçlarımızın karşılanmasını talep ediyoruz. Rıdvan'ın aylık gideri 2,5-3 bin lira civarında. Fizik tedavi seanslarının artırılmasını istiyoruz."

İKİNCİ KEZ YIKILDIK

Baba Sait Çağırgan (56), "Rıdvan'ı işitme sorunu için hastaneye götürmüştük. Kulakları duymuyordu cihaz takıyor onun için. İşitme kaybının üzerine bir de 10 aylıkken DMD hastası olduğunu öğrenince ikince kez yıkıldık. Her yıl tedavilerini yaptırıyoruz.2 yıl önce oturma düzeni bozuldu skolyoz ameliyatı oldu. Ayakları kasılmıştı, rehabilitasyon merkezine geliyor. Tam tedavinin bulunmasını istiyoruz. Rıdvan'ın ihtiyaçları çok fazla. Protez giderlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Emekli imamım. Oğlumun hastalığı yüzünden erken emekli olmak zorunda kaldım. Devletimizden kas hastalıkları hastanesi kurulmasını talep ediyorum. Orada çocuklar güzelce tedavi olsun. Hayatın içinde DMD'liler de var" dedi.

GEN TERAPİLERİ UMUT VAAT EDİYOR

Hamide Salık, "Akülü sandalye alamayan çocuklar var. Hatta nefes almak için solunum cihazı alamayan hastalar var. Solunum cihazı ve öksürtme cihazı gibi hayati medikal ürünlerin SGK tarafından koşulsuz karşılanması gerekir. DMD hastaları basit rahatsızlıklara yapılan yanlış yetersiz müdahaleler sonucu yaşamını kaybetmek istemiyor. Kas hastalıkları merkezlerine başta çocuk nörologlar ve alanında uzman hekimlere ihtiyaç var. Son yıllarda gündeme gelen gen terapileri bizim için umut vaat ediyor. Bu tedavilerinin Türkiye'ye gelmesini ve uygulanmasını bekliyoruz" diye konuştu.