Etek altını çeken kâtibe 2.5 yıl hapis

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken kâtip cezasız kalmadı. Geçen 16 Ekim'de yaşanan olayda kadın avukat B.Ö., adliyedeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen kâtip S.M.S., cep telefonuyla kadının etek altı fotoğrafını çekti ve oradan uzaklaştı. Bir görgü tanığının uyarması üzerine adliyedeki polis merkezine gidip şikayetçi olan B.Ö.'nün başvurusu üzerine güvenlik kameraları incelendi. Olayı gerçekleştiren kişinin adliyede mahkeme kâtibi olarak görevli S.M.S. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kâtip, görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söylese de tutuklanmaktan kurtulamadı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca açılan davada, Asliye Ceza Mahkemesi'nde özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten yargılanan kâtip S.M.S., 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.