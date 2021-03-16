Evden çık deyince öldürüp kaçtı

Kocaeli Gölcük İlçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boş arsadaki müstakil evde kalan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ali M. İsimli şahıs ile kaldığı evin sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Sercan Tufan(31) arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ali M. Silahı ile ateş ederek Tufan'ı yaraladı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Çevrede olayı görenler hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Bu esnada olayı gerçekleştiren Ali M. hızla olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde Tufan'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde bulunduğu incelemeler sonrası Sercan Tufan'ın cenazesini otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

ZANLI ARANIYOR



Olayla ilgili olarak öğrenilen ilk bilgilere göre Sercan Tufan'ın babasına ait arsadaki evde yaşayan Ali M. isimli kişiyi evden çıkarmak istediği, bu şahısında çıkmayarak itiraz etmesi sonucu aralarında başlayan husumetin cinayet ile sonuçlandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçam Ali M. isimli zanlının yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.