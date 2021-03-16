Evinde silah ticareti yapıyordu! Silah ve mermilere suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; yasa dışı silah ticareti yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kağıthane İlçesi'ne bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu adresi fiziki olarak takibe aldı. Silahların sokulduğu iddia edilen adrese operasyon düzenlendi. Evinde yasa dışı silah satışı yaptığı iddia edilen B.G. (43) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda; yedi ruhsatsız tabanca, yedi şarjör, 107 mermi ve yasa dışı silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen dört cep telefonu ele geçirildi. Tüm suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yasa Dışı Silah Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.