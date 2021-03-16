Eyüpsultan ilçesine plaj geliyor

Eyüpsultan İlçesi'ne plaj yapılacağını duyuran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bizim de plajımız var" sloganıyla plajın yapılacağını açıkladı. Eyüpsultan İlçesi Çift Alan Sahili'nde yapılacağını sosyal medyadan belirten Köken, plajın yaklaşık bin kişinin aynı anda faydanacağı bir plaj olacağı videoyla ifade etti.

EYÜPSULTAN'A BİN KİŞİLİK PLAJ YAPILIYOR

Eyüpsultan Belediyesi'nin hazırlayacağı bin kişilik plajın yakınında günübirlik piknik alanları ve gençler için ise kamp alanları yapılacağı belirtiliyor. Plajın yaz ayına yetiştirileceği ifade ediliyor. Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından plaj için "Karadeniz'e kıyısı olan Eyüpsultan'ın da artık plajı olacak! Ekiplerimiz bu yaza yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor, çünkü Eyüpsultana değer" ifadelerini de kullandı.