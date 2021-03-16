Fatih Belediyesi’nin adını Dost koyduğu köpeğin tedavisi tamamlandı

Fatih Belediye Başkanlığı binasının önüne gelen bir köpeğin ayağındaki rahatsızlık fark edilince Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü mensupları tarafından müdahale edilerek Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü. "Dost" adı verilen köpeğin burada tedavisi uzman veterinerler tarafından yapıldı.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNE GELDİ, TEDAVİYE ALINDI

Fatih Belediyesi sosyal medya hesabından "Dost" isimli köpeğin tedavi edildiğini gösteren fotoğrafları paylaşarak, "Güzel sonlu bir hikaye. Sağ arka ayağında doku hasarı olan Dost belediyemize kadar geldi. Biz de Yedikule Hayvan Barınağı'mızdaki uzman veterinerlerimize götürdük. Tedavisini yaptık, artık daha sağlıklı. Fatih'te yeni bir hayat geldi. Hayvan dost belediye" ifadelerini kullandı.

DOST İSMİ VERİLDİ, İYİLEŞTİKTEN SONRA TAKİBE DE ALINDI

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise "Dost" isminin verildiği köpeğin iyileştikten sonra da takibinin yapıldığı şöyle açıkladı: " Dost'a geçmiş olsun. Semt onun. Adresi de artık biliyor. Doyasıya geziyor. Aklınız kalmasın"