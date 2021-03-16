Gaziosmanpaşa Ramazan’ı yeni camileriyle karşılayacak

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Gaziosmanpaşa'ya okul, kültür merkezi, spor tesisi, kütüphane, otopark, park, semt konağı gibi kalıcı eserler kazandırmaya devam eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, yapımını tamamladığı 4 yeni camiyi de vatandaşların hizmetine sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

TEM AVRASYA CAMİİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yapılan Karayolları TEM Avrasya Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgeye 32 derslikli bir lise, bir kapalı spor salonu ile bir de cami kazandırıldı. 140 m² alana sahip olan TEM Avrasya Camii'nin avlusuna şadırvan, yeşil alanlar ve dinlenme alanları da yapıldı.

YUNUS EMRE CAMİİ

Karadeniz Mahallesi'nde inşa halinde yarıda kalan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından tamamlanması için hızla çalışma başlatılan Yunus Emre Camii'nde sona gelindi. 2 bodrum kat, zemin kat ve mahfil katı olmak üzere toplam 6.216 m² inşaat alanına sahip olan camide, avlusuyla birlikte 2 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dini eğitim merkezi olarak da hizmet verecek olan caminin bünyesinde kuran kursu da bulunacak.

ÇİFTE MİNARE CAMİİ

Ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması nedeniyle yıkımı yapılan Çifte Minare Camii, kentsel dönüşüm kapsamında çok daha dayanıklı ve sağlıklı bir dini tesis olarak yeniden inşa ediliyor. Eski cami alanı artırılarak, toplamda 1542 m² oturum alanına sahip olan camide; derslik, kütüphane, konferans salonu gibi fonksiyonlarda yer alacak. Cami tamamlandığında vatandaşlar ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve modern bir ortamda yapma imkanına kavuşacak.

PAŞA ÇAYIRI CAMİİ

İlçedeki hayırsever vatandaşların desteğiyle yaptırılan Paşa Çayırı Camii'nde de sona gelindi. Karadeniz Mahallesi'nde 440 m² alan üzerinde inşa edilen cami, Ramazan ayından önce vatandaşların ibadetine açılacak.