Gölcük, Millet Bahçesi’ne kavuşuyor

KocaeliGölcük'teki Örcün Mahallesi bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılanda Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı. Bahçe 56.000 m2 alana sahip olacak. Çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak. Gölcük Belediye BaşkanıÇevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.