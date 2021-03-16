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Giriş Tarihi: 16.3.2021 17:30

'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 371 sentetik hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kente uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbarı üzerine harekete geçti.Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler,uyuşturucu özelliği bulunan 371 adet sentetik hap ele geçirdi. Uyuşturucu özelliği bulunan 371 adet haplara el koyan ekipler, araçta bulunan T.A, N.F.N, E.A. ve T.D'yi gözaltına aldı. Haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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