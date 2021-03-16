Gümüşhane'deki yangın kundaklama çıktı! 3 kişi tutuklandı

Gümüşhane'de önceki gece bir evde çıkan ev yangınının detayları ortaya çıktı. Eve giren 3 kişi benzin dökerek evde kundaklama yaptığı belirlendi. Gümüşhane il emniyet müdürlüğü ekipleri yaptıkları geniş çalışma sonrası tespit edilen 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifadelerinde evi yaktıklarını itiraf eden Bahtiyar Y.(32), Olkan O.(37) ve Muhammet Ali Y.(36) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane'de önceki gece Özcan Mahallesi Güzeller Semti Şehit Murat Doğan Sokak'ta bulunan bir evde kimse bulunmadığı sırada yangın çıkmıştı.Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından evin önünde yanmak üzere olan köpek kurtarılmıştı.

Geçtiğimiz hafta bıçaklı yaralama olayının meydana geldiği evde çıkan yangını Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.Evin içinde ise yapılan incelemede benzin ve tiner kutuları bulundu. Emniyet güçleri kundaklama şüphesi üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyip,çalışma başlattı

Gümüşhane il emniyet müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğüne bağlı Cinaayet büro ekipleri çevrede bulunan kameraları inceledi.Olayın şüphelileri olan 3 kişiyi bir petrol istasyonundan bidonla benzin aldığını tespit edildi.KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameralarının da yansıyan görüntülerde tespit edilen Bahtiyar Y.(32), Olkan O.(37) ve Muhammet Ali Y.(36) isimli kişileri gözaltına aldı.Asayiş şube müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinde ise evi yaktıklarını itiraf etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi "mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.