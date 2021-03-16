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Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:10

Hacze giden avukat öldürüldü

ABBAS ÇAKAR
Hacze giden avukat öldürüldü

İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, haciz işlemleri için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Barosuna Kayıtlı Avukat Ersin Arslan, hayatını kaybetti.

Gebze İlçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. Gebze'de ikamet eden Y.Y'nin evine haciz işlemleri için giden İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ile ev sahibi Y.Y arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte ev sahibi Y.Y tabancasını çıkararak avukat Arslan'a ateş etti.

KURTARILAMADI

Olayda göğsünden vurulan Arslan için, çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltın alınan Y.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Hacze giden avukat öldürüldü
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