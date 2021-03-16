Hala Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Hala Şapkalı Mı Şapkasız Mı Yazılır?

Günümüzde birçok kişi, şapkalı yazılan sözcükleri şapkasız hali ile yazmayı adet haline getirmiş olabilir. Ancak kelimenin doğru yazımında şapka yer alıyorsa eklenmeli ve sözcüğün doğru kullanılması gerekmektedir. Türkçeyi iyi kullanmanın önemini hepimiz biliyoruz ancak gelecek nesillerin dilimizi gerektiği gibi kullanmada örnek olmak açısından sözcüklerin nasıl yazıldığına özen gösterilmesinde de fayda bulunuyor. Hala sözcüğünü her yerde yazabiliyor ve konuşma esnasında pek çok kez kullanıyoruz. Bu kadar sık kullanılan bir kelimenin şapkalı ya da şapkasız yazıldığından emin mi olmak istiyoruz? O halde Türk Dil Kurumu'na göre hala kelimesinin şapka ile mi yazıldığı konusunu ele alacağız.

HALA NE DEMEK?

Hala sözcüğü Arapça kökenli olup dilimizde sık kullanılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkar. Hala kelimesinin 2 anlamı bulunmaktadır. Kelimenin anlamlarına ilişkin detaylar şöyle;

Babanın kız kardeşi

Halen, şimdiye kadar, o zamana kadar, henüz

HALA NASIL YAZILIR?

Hala sözcüğünün nasıl yazıldığı Türk Dil Kurumu'nun online internet sitesinde yapılan sorgulamalar arasında ilk sırayı almaktadır. Her gün defalarca kez kullanılan bu kelimenin yazımı sırasında çoğu zaman hata yapılır. Bu nedenle yazımı sırasında pek çok kişi tereddütte kalabilir.

TDK HALA DOĞRU YAZIMI

Hala sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hâlâ şeklinde yazılır. Kelimede yer alan her iki a harfinde de şapka bulunmaktadır. Hala kelimesinin cümle içinde kullanımı ise şöyledir;