Hatay için hizmete odaklanmalıyız

Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ne (HGC) yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Doğan gönlünden geçenin Meihmet Vakıf İşhanından, Yunus Emre Parkına kadar olan adanın olduğu gibi yeşil alan olması olduğunu söyledi.

Vakıf İşhanı yerinin alınması konusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'nin büyük bir katkı verdiğini hatırlatan Vali Doğan, "Vakıf İşhanı'nın bedeli olan 34 milyon liralık paranın 27 milyon lirasını Hatay Büyükşehir Belediyesi, 7 milyonunu da Antakya Belediyesi ödeyecek. Benim gönlümden geçen Vakıf işhanı'ndan Valiliğimizin alt tarafında bulunan Yunus Emre Parkına kadar bütün o alanda bulunan tarihi kimliği olmayan binaların yıkılarak, yeşil olan olması. Bu konuda bir çalışmamız yok ama, en azından Şehir kulübüne kadar olan bölgenin yeşil alan olması gerektiği kanaatindeyim. Böylelikle tarihi Valilik binası ve etrafındaki tarihi yapılarda ortaya çıkmış olur. Bütün o alanın açılıp Atatürk parkıyla da birleştirilmesi halinde büyük bir meydan haline gelmiş olur. Asi nehrinin kenarını açıp şehre nefes aldırmak lazım. Tabi bi benim düşüncem bu konuda da şu anda herhangi bir çalışma yok" dedi.

PROJE YARIŞMASI DÜZENLEYECEĞİZ

Vakıflar işhanı'nın yerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alana çevrileceğini bunun içinde uluslararası bir proje yarışması düzenleyeceklerini belirten Vali Doğan, "O yeşil alan içinde bir proje yarışması düzenleme adına çalışmalarımız var. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Başkanımızla dün görüştük. İş insanımız İbrahim Seyfettin'in destekleriyle böyle bir yarışma düzenleme adına çalışmalarımız var. 5 kişilik bir seçici kurul oluşturacağız ve burasıyla ilgili hem Hatay'dan hem Türkiye'den hemde uluslar arası firmalardan proje isteyeceğiz ve bu projeler içerisinden seçeceğimiz bir projeyi de bu alanda uygulayacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

ADALI KONAĞI RESTAROSYONU 2 AYA BİTECEK

Adalı Konağı ile ilgili restorasyon çalışmasının devam ettiğini belirten Vali Doğan, "Normalde Adalı Konağı ve Meclis Binası'nın açılmış olması gerekiyordu. Bizim sözleşmemiz gereği böyle olmalıydı. Ancak binanın ciddi bir anlamda güçlendirilmesi gerektiği hasıl oldu. Yapılan tespitte binanın çökmek üzere olduğu, binanın altının oyulduğu, kolonlarının, kirişlerinin kesildiği tespit edildi. Dolayısı ile bizim bunu görmezden gelmemiz mümkün değildi. Bu yüzden güçlendirme projesi hazırladık. Buda süreyi 2 ay uzattı. Şu an itibari ile Mayıs ayında restorasyon çalışmaları tamamlanıp bize teslim edilir diye düşünüyorum."

TOPLAM 50 MİLYON LİRA HARCANMIŞ OLACAK

Ama çok güzel bir yapı ortaya çıktı. Zatin binanın kendisi güzeldi. Yaptığımız çalışmalar sonunda da hem konak hemde meclis binası çok muhteşem bir hale dönüşmüş olacak. Şu anda 54 kişi çalışıyor. Tabi bunun normal inşaat olarak düşünülmemeli. Yaptığınız her iş için kuruldan izin almamız gerekiyor. İki binayı 30 milyon liraya aldık. Bu güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına da 15 milyon lira harcamış olacağız. Dolayısı ile iki binaya harcadığımız para 45 milyon lira civarında olacak. Antakya Oteli'nin yerini de iki binaya bahçe olarak değerlendireceğiz. Onun için geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptık. Yer teslimini de yaptık. Orası da 4 milyon 300 bin artı KDV'ye mal olacak. Toplam rakam 50 milyon lira harcama olacak. Bu paralar da çok para değil. Bu paralar da binalarda Hatay halkının." dedi.

ÇEVLİK ARSUZ YOLUNUN TAMAMINI YAPTIK

Çevlik-Arsuz sahil yolu ile ilgili yanlış anlaşılmalar olduğunu belirterek, "Meskun mahal içerisinde yapılması gereken yolları belediyeler yapar. Biz 26 kilometrelik yolun tamamını yaptık. O bölgede meskun mahal yada yerleşim alanı yok. Dolayısı ile biz o yolu güvenlik yolu kapsamına alarak yaptık. Oradan sonrası meskun mahal içerisinde olduğu için o yolu yapmak belediyelerin işi. Şu anda herkes Kale Köy ile Işıklı arasındaki yol yapılmadığı için sanki yol yarım bırakılmış gibi söylüyor. Aslında öyle değil. Orası yolda şu ana kadar yapılması gereken bir yol. O yolunda belediye tarafından bakımının yapılıp iyi hale getirilmesi lazım."

O YOLU KORUMAK LAZIM

"Yol üzerinde yeni park alanlarının tespit edilmesi için Jandarma komutanlığımıza talimat verdim. O konuda çalışıyorlar. Ancak o yolu korumamız lazım. Bisiklet yoluna girip araba kullananlar var. Bisiklet yoluyla karayolunu ayırmak için koyduğumuz bariyerleri kıranlar var. Bunların hepsi bizim için bir maliyet. O yolu hep birlikte bir şekilde korumamız lazım." dedi.

SERİNYOL MADENLİ KARAYOLU İLE İLGİLİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Açılması planlanan Serinyol-Madenli arasındaki karayolu ile ilgili verdikleri sözü tuttuklarını ve 2 ay önce gerekli izinlerin verildiğini belirten Vali Doğan, "Ormandan yol iznini vereli 2 ay oldu. Büyükşehir Belediyesi istediği zaman orayı yapıp faaliyete geçirebilir. Yani bütün izinler tarafımızdan alınmıştır. Resmi anlamda hiçbir sıkıntı yoktur. Bildiğim kadarı ile belediyemizde çalışmalara başlamış. Bizde o yolun açılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü Serinyol'dan Madenliye inmek herkesi rahatlatır"

PANDEMİ İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR BELLİ

Pandemi ile ilgili Hatay'ın hala düşük riskli iller arasında yer aldığını belirten Vali Doğan, "Sayın bakanımızın yaptığı açıklama ile ilimiz sarı rengini korumuş oldu. Pandemi ile ilgili herkes işi öğrendi. Maske, mesafe ve temizlik. Bu kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Dolayısı ile lokantalarımız, sosyal tesislerimiz açık olsun ama bizde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Ettiğimiz zamanda bu vaka sayıları düşüyor. Şu anda açıklanan rakamlara göre yüz binde 69 bandındayız. Tedbirlere riyayet edersek rahat ederiz." diye konuştu.

ŞU ANDA İL OLMAK İSTEYEN 100 İLÇE VAR

İskenderun'un il olması konusunda bir değerlendirme yapan Vali Doğan, "İl yapma yetkisi hükümetimizde. Ben 13 yıl İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Şu anda Türkiye'de il olmak isteyen ilçe sayısı en az 100. Bu ilçeler yıllardır da bekliyorlar. İl yapmak ayrı bir iş. Hükümet takdir eder il yapılabilir. Ama bunun bir maliyeti var. Ekonomik ve sosyal maliyetleri var. Dolayısı ile İskenderun'un il olma tartışmasına girmek Hatay'a hiçbir şey kazandırmaz. Hatta bu tartışma Hatay'a kaybettirir. Yıllardır İskenderun'un il olma talebi zaten mevcut. Bunun değerlendirmesini yapacak olan hükümetimiz. Ben il olsun yada olmasın demiyorum. Bence böyle bir tartışmaya girmek yerine hizmetlere odaklanmamız lazım. İyi bir hizmet planlaması yapılıp hizmete odaklanmamız lazım. Şu anda bütün yatırımlarımızı zaten sahil bandına yapıyoruz. Çevlik-Arsuz arasındaki yoldan tutunda, yat limanına, Arsuz'daki hastaneden, meydan düzenlemesine kadar. Bütün yatırımlar sahil bandına yapılıyor." diye konuştu.