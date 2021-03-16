HES her alanda hayatımıza girdi

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması hayatın birçok alanında hayata geçiriliyor. Başta kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu ve spor salonu olmak üzere birçok yere girişte HES kodu kontrolünün dün itibarıyla zorunlu hale gelmesi vatandaşlarda da güven yarattı. Fatih'teki erkek kuaförü Ömer ve Abdullah Bilbay kardeşler "HES kod zorunluluğundan hem müşteriler hem de işletmeciler memnun" dedi. Fatih'te berberlik yapan Sedat Amrağ ise "Getirilen uygulama ile yeni sorumluluklarımız oldu. Bu şekilde hem kendimizi güvende hissedeceğiz hem de müşteriler. Tekrar normale dönmek için hep beraber çalışmamız lazım" dedi. Fatih'te kahvehane işletmeciliği yapan Mehmet Işık (55) ise "Bugün ilk günümüzdü. Özellikle yaşlı müşterilerimiz HES kodlarını bulmakta zorluk çekiyor" diye konuştu.