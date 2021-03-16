İçişleri Bakanlığı genelgesi ile düğün yasakları son gelişmeleri: 2021 Bu yıl Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman serbest olacak?

Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte düğün salonlarının son durumu merak ediliyor. Yerinde karar dönemi ile birlikte kademeli normalleşme sürecine gidilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmıştı. Genelgeye göre; düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi olacak ve 1 saatle sınırlı olacaktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise nikah merasimi şeklindeki düğünlere en fazla 50 kişinin katılabileceği açıklanmıştı. Bu bakımdan; düğünler ne zaman yapılacak, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman serbest olacak? İşte genelge detayları!

DÜĞÜNLER YASAK MI? KISITLAMALARDA SON DURUM

Normalleşme süreciyle ilgili kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan düğünler ile ilgili şunları söyledi;



"Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir."