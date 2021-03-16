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Haberler Yaşam Haberleri 2021 IKEA çalışma- mesai saatleri: IKEA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 16.3.2021 23:30 Son Güncelleme: 16.3.2021 23:31

2021 IKEA çalışma- mesai saatleri: IKEA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

2021 IKEA çalışma- mesai saatleri: IKEA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

1943 yılında İsveç'te kurulan çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Oldukça çeşitli ürünlerin yer aldığı mağazanın pek çok ülkede pek çok şubesi bulunmaktadır. Hemen hemen herkesin zevkine ve ekonomisine hitap eden mağaza ev dekorasyonuna öncelik eden mağaza zincirleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Pratik ev eşyaları, dekoratif ürünleri ile günde binlerce ziyaretçisi bulunan IKEA çalışma saatleri neler? , saat kaçta kapanıyor? İKEA kaça kadar açık, hafta sonu açık mı? İşte açılış ve kapanış saatleri

Günümüzde en çok tercih edilen mobilya mağazalarından olan İKEA, dünyanın çeşitli yerlerinde mağaza zincirleri olan günde binlerce ziyaretçiye sahip faaliyet gösteren bir mağazadır. Bu kadar aktif çalışması nedeniyle mağazayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar İKEA çalışma saatlerini merak ediyorlar. Kendi bünyesine tüketicileri çekmeyi başaran, çeşit çeşit dekoratif ürünlere sahip İkea saat kaçta açılıyor? İkea hafta sonu açık mı, resmi tatillerde çalışıyor mu?

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İKEA çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2016 Aralık ayı itibarıyla 48 ülkede 382 mağaza açarak faaliyetlerini sürdüren İKEA çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi : 10.00 - 20.00

Hafta sonu: Kapalı.

Mağaza ziyaretçi kapasitesi: 2.050 kişi

IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ

IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

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2021 IKEA çalışma- mesai saatleri: IKEA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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