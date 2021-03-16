İki ailenin hüzünlendiren hayat hikâyeleri

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ziyaretlerinde iki ailenin herkesi duygulandıran hikâyeleriyle karşılaşınca hüzünlü anlar yaşadı, ailelerin yaşadıklarını dinleyince zaman zaman gözyaşlarına hâkim olmakta zorlandı.

Körhat Mahallesi'nde yaşayan ailelerden H.D, biri polis memuru olmak üzere iki oğlunu kanserden kaybetti ve eşi olmadığı için evlat acısının yanı sıra yaşadığı maddi zorluklarla tek başına mücadele ediyor. Aynı mahallede yaşayan M.F.Y çifti ise bedensel engelli. Çocukları olmayan çift, devletin verdiği engelli maaşı ile hayata tutunmaya çalışırken, işsiz olan evin reisi M.Y kiracısı oldukları evin giderlerini karşılamakta zorlanıyor.

AİLELERE DESTEK SAĞLANDI



Aileler, yaşadıkları zorlukları gözyaşları içerisinde dile getirerek Beyoğlu'ndan destek istedi. Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin mazlumların umudu olarak her zaman kendi vatandaşlarının yanında yer aldığını dile getirerek bu şiarla ihtiyaç sahibi vatandaşların dertleriyle dertlenmeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, ailelere nakdi ve ayni olmak üzere çeşitli destekler sağladı.

"SİYASİ HESABIMIZ YOK, İNSANİ DUYGULARLA BUNU YAPIYORUZ"



Ailelerin sevinçle karşılayıp dualarla uğurladığı Beyoğlu, "Bizlere bu imkanları oluşturan hükümetimiz ve gerek kendi vatandaşlarımızın gerekse dünya mazlumlarının umudu olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülke içinde ve ülke dışında onca sorunla uğraşan liderimize dua edin. Rabbim kendisine sıhhat ve kuvvet versin. Eski Bağlar bölgemizin her yerinde yürek yakan insan hikâyeleri var. Bunlar kendi insanlarımız. Bu hikâyeleri yaşayanlar olarak biz de olabilirdik. Hiçbir siyasi hesap yapmadan tamamen insani ve vicdani duygularla hareket ederek dertleriyle dertleniyor, taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Rabbim sağlık ve esenlik verdiği sürece vatandaşlarımızla gönül seferberliğine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.